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https://www.24chasa.bg/sport/article/23687643 www.24chasa.bg

ФИФА пуснала и нередовен играч на световното

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Лионел Мпаси бил нередовен по време на световното първенство. Снимка: instagram.com/mpasil16/

ФИФА е превърнала световното първенство в тотален фарс, като освен че отмени червен картон на американския национал Флоралин Балогун, е допуснала и нередовен играч на шампионата.

Става въпрос за вратаря на ДР Конго Лионел Мпаси Нзау. “Ню Йорк Таймс” и “Льо Монд” съобщиха, че адвокати на световната футболна централа са узнали през март, че той няма право да играе на световното. Той не е спазил правилата за натурализиране, за да играе за африканците. Мпаси е роден в Швейцария, а притежава и френски паспорт.

ФИФА е била посъветвана да наложи санкции, включително и изваждане на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка по-късно същия месец и забрана за участие на Мпаси.

Световната централа обаче покрила всичко и заради това вратарят си пази спокойно по време на първенството.

Лионел Мпаси бил нередовен по време на световното първенство. Снимка: instagram.com/mpasil16/

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