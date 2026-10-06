ФИФА пуснала и нередовен играч на световното

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ФИФА е превърнала световното първенство в тотален фарс, като освен че отмени червен картон на американския национал Флоралин Балогун, е допуснала и нередовен играч на шампионата.

Става въпрос за вратаря на ДР Конго Лионел Мпаси Нзау. “Ню Йорк Таймс” и “Льо Монд” съобщиха, че адвокати на световната футболна централа са узнали през март, че той няма право да играе на световното. Той не е спазил правилата за натурализиране, за да играе за африканците. Мпаси е роден в Швейцария, а притежава и френски паспорт.

ФИФА е била посъветвана да наложи санкции, включително и изваждане на ДР Конго от междуконтиненталния плейоф срещу Ямайка по-късно същия месец и забрана за участие на Мпаси.

Световната централа обаче покрила всичко и заради това вратарят си пази спокойно по време на първенството.

