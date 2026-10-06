Коловати: Подалият оставка треньор на националния беше по-скоро аниматор

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Известният с пиперливия си език и като футболист, а още повече след края на кариерата си бивш национал Илиан Стоянов-Коловати коментира поредния гръмовен провал на държавния ни тим.

Преди снощното гостуване на Люксембург най-добрите български играчи взеха 1 точка от 3 мача в Лигата на нациите. В първите 2 селекционер бе Александър Димитров, който подаде оставка.

Постът му бе зает от наставника на юношите до 19 г. Атанас Рибарски.

“Много треньори в България сигурно не са съгласни с ръководството на Българския футболен съюз, но когато говорят публично, често звучат предпазливо и не стигат до същината.

А ако си треньор на място, трябва да казваш истината ясно. Иначе проблемите остават скрити - от управлението, през школите, до подготовката на децата. Нужно е треньорите да се обединят и да назоват нещата директно, без страх.

В момента много от работещите с деца по-скоро са аниматори, отколкото истински треньори - те забавляват, но не изграждат футболисти.

Последният треньор на националния отбор, който подаде оставка, за мен също беше повече аниматор, отколкото истински футболен треньор.

Това не е нормално и спира развитието на българския футбол”, гласи постът по темата на Стоянов, който има 40 мача за България.

