Кристиано острига русия перчем след скандала

Кристиано Роналдо поднови тренировки с клубния си отбор “Ал Насър” след скандала и напускането на националния отбор. На заниманието той демонстрира невероятно настроение - усмихнат, майтапеше се със съотборниците си. Липсваше и русият перчем на португалеца от последния му мач срещу Норвегия.

Кристиано напусна националния отбор, след като Жорже Жезуш го остави на пейката, а не го пусна половин час в игра, както се били разбрали.

Според португалската преса Кристиано бил твърд, че докато Жезус води националния отбор, няма да стъпи в него. Преди това се появиха сведения, че се водят преговори да изиграе един прощален мач като Лионел Меси.

Италия с лекота надделя над Турция, но и това не спря хаоса в местния футбол. Олимпийският комитет отстрани Джовани Малаго от президентския пост на федерацията заради процедурно нарушение по време на избора му, след като се оказало, че дори не е член на централата. Веднага той бе определен за временен комисар на футбола до януари, когато трябва да има нов конгрес. Малаго вероятно ще спечели и тогава, защото през юни спечели близо 70% от гласовете.

Дните на легендата Джика Хаджи пък са преброени като национален селекционер на Румъния. Неговият тим падна с 0:1 от Швеция у дома и записа четвърта поредна загуба в групата, където са още Босна и Херцеговина и Полша.

Вече се говори, че фаворит за поста е бившият наставник на ЦСКА Едуард Йорданеску, който бе доста успешен като национален треньор. Неговото име се появи и сред тези за нашия национален отбор, но шансовете са минимални - отново по финансови причини.

Заплатата на Йорданеску отново е над 1 милион евро, както тази на спрягания преди време бразилец Силвиньо. И румънецът трудно би се върнал в България.

