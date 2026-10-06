Виж какво дължи федерацията по щанги (Обзор)

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Стефан Ботев е поискал официално федерацията по вдигане на тежести да бъде обявена в несъстоятелност. Молбата е с входящ номер 127448 от петък в Търговското отделение на Софийския градски съд.

Като причина за искането се посочва свръхзадлъжнялост на федерацията, като само към НАП то е на стойност 95 813,70 евро.

Отделно има два дълга, които са вече при частен съдебен изпълнител - за 99 661,49 евро към НАП и 66 467 евро към “Био Спот Енерджи” на бившия национал Яни Мърчоков.

Най-малкият дълг е към хотел “Диана-3” на стойност 4005,21 евро.

Още за европейското в София през 2024 г. има да се плащат 19 430 евро на болница “Лозенец”.

Голям кредитор е и Министерството на младежта и спорта. Там има да се връщат 95 713 евро за 2024 г. и още 25 000 евро неусвоени за 2025 г. Последният дълг ще светне, когато се внесе прословутият финансов отчет на централата. Не е плащан и наем за офиса в Спортната палата на стойност от 4000 евро за тази година.

“Национална спортна база” има да прибира 63 412,33 евро за лагера за периода 2022 - 2024 г. А за 2025 г. има дълг и от 86 934,24 евро към “Спортпалас” за 2025 г.

За заплати се търсят около 35 000 евро, но сумата не е окончателна, защото се водят дела.

Поради липсата на финансиране нямало как да се покриват дълговете и заради това трябва да се обяви фалит, пише в молбата на Ботев.

Стефан Ботев загуби общото събрание през декември от Асен Златев, но вписването на новото ръководство, което всъщност е старото без него, бе блокирано от жалба на клуб “Христо Бъчваров” от Сливен с президент Пламен Братойчев. На първа инстанция делото бе загубено, но последва обжалване.

Реално има дублираща структура, която може да поеме работата и да вземе лиценз от Министерството на младежта и спорта в момента, в който бъде отнет този на сегашната централа. Става въпрос за Нова българска федерация по вдигане на тежести. На 27 април тази година бяха вписани в управителния съвет Мариета Мартинова Христова, Николай Илиев Ценков, Йордан Борисов Михайлов, Марин Василев Милашки и Златан Василев Ванев. Асен Златев бе в него от самото основаване на структурата на 1 март 2023 г.

Тогава отново имаше дело по несъстоятелност на сегашната централа, което бе поискано от управлението на Антон Коджабашев.

Тогава Коджабашев сдаде доброволно властта на Стефан Ботев, който бе избран с пълно единодушие.

Ботев започна да изплаща дълговете с подкрепата на председателя на ДПС Делян Пеевски и в крайна сметка успя да спре делото и дейността на федерацията да продължи. След като обаче бе сменен, кранчето бе затворено.

Заради невнесени финансови отчети за миналата година пък министерството спря въобще финансирането на федерацията и положението стана изключително тежко.

Най-големият проблем е, че ако се стигне до нова федерация по закона за спорта, който действа в момента, това означава още една година без финансиране и на централата и на нейните членове - клубовете.

В момента точно клубовете се използват да се решават проблемите с националите, като финансирането минава през тях.

След близо два месеца разглеждане се очаква министерството да изплати около 60 000 евро за националите, които трябва да тръгнат на 16 октомври за Китай за аклиматизация. Документите бяха подадени на 17 август и от този момент се обработваха.

