Време е за дербито на джуджетата (съставите на Люксембург и България)

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България гостува на Люксембург в битката на джуджетата в 4-и мач от Лигата на нациите. Стадионът "Стад дьо Люксембург" ще е почти изцяло пълен - около 9 хил. зрители.

Воденият от временния ни селекционер Атанас Рибарски търси първа победа в състезанието, а в групата ни са още Естония и Исландия. В актива си българският тим има една мижава точка, дошла от срамното равенство с прибалтийската страна.

И вече официално сме сред най-слабите в Европа, щом не можем да запишем нито една победа с тези опоненти.

Преди 10 дни нашите допуснаха историческа загуба, падайки 1:2 в Пловдив от днешния ни съперник.

Атанас Рибарски сменя почти цялата защита от 0:3 срещу Исландия в събота. Капитанът Кристиан Димитров е оставен резерва, а с лентата националния отбор ще изведе Илия Груев.

Иначе от мача с Люксембург промените са 9 в игра - само вратарят Митов и Груев запазват местата си отпреди 10 дни. А на всичкото отгоре и треньорът ни е друг. В Пловдив представителният ни тим бе изведен от Александър Димитров, който напусна след хикса с Естония.

Люксембург: 1. Антони Морис (К) – 4. Флориан Бонхент, 5. Вахид Селимович, 13. Дирк Карлсон, 14. Ерик Вейга - 6. Томас Морейра, 8. Енцо Дуарте - 15. Омар Натами, 11. Венсан Тил, 17. Хамза Кадамани - 9. Джейсън Видейра

България: 1. Даниел Наумов – 2. Йоан Стоянов, 13. Стефан Велков, 6. Емил Ценов, 15. Християн Петров - 8. Андриан Краев, 4. Илия Груев (К) - 17. Мартин Минчев, 11. Георги Русев, 18. Кристиян Балов - 9. Атанас Илиев