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Младежите приключиха европейската квалификация с 0:2 от Шотландия в Пазарджик

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Снимка: Startphoto.bg

България загуби с 0:2 в Пазарджик срещу Шотландия в последния си мач от квалификации за европейско първенство за младежи до 21 години.

Барни Стюърт (32) откри резултата. Преди и след това Филип Гигов направи 2 големи пропуска (25, 79).

В 84-ата мин Симеон Шишков извърши грубо нарушение и получи директен червен картон.

В втората минута на продължението гостите достигнаха до втори гол, а негов автор стана Боби Уелс.

България завърши на четвърто място в групата с актив от 14 точки, докато Шотландия е на третата позиция с 3 точки повече.

Трябва обаче да се отбележи, че у дома селекцията на Тодор Янчев надви с по 2:1 първия и втория в крайното класиране Португалия (25 т.) и Чехия (18 т.).

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