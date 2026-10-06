Кристиано Роналдо: Треньорът ме излъга. Бях се отказал след световното

Кристиано Роналдо наруши мълчанието си по скандала в националния отбор. Ето какво написа той в социалните мрежи:

Както обещах, реших да разкажа лично и директно за обстоятелствата около последния лагер на националния отбор.

След световното първенство бях подготвил писмо до португалския народ, което пазя и до днес, с думите, които исках да им отправя, когато окончателно напусна отбора ни.

В края на турнира, докато пътувахме обратно със самолет от Съединените щати, президентът на федерацията ме помоли и настоя да преразгледам решението си да се оттегля, тъй като от централата искаха да продължа.

Веднага след това той ме попита какво мисля за настоящия селекционер – име, което обмисляше наред с други, които не ми разкри.

Казах на президента на федерацията, че според мен това би било правилното решение.

Ето защо, в деня, когато настоящият селекционер беше представен, бях искрено щастлив от избора. Това беше правилният вариант, както потвърждават и резултатите.

Няколко дни по-късно получих обаждане от новия селекционер на националния отбор, който искаше да се срещнем лично. Съгласих се и уговорихме срещата за края на ваканцията ми.

Срещнахме се в тренировъчния център, където клубът ми провеждаше предсезонната си подготовка.

В този ден треньорът ми каза, че разчита на мен и че присъствието ми е от ключово значение за проекта му. Още тогава той ми представи план за участието ми. Каза ми, че ще играя в първия и в последния мач, а заради управлението на физическото натоварване ще прави по три-четири смени във всеки двубой.



В този момент той повдигна въпроса за възможността да не пътувам с националния отбор до Норвегия и Дания. Предложи ми да изиграя първия мач и да остана в Португалия, след което да се присъединя отново към отбора преди мача на стадион „Драгао".



Незабавно отказах това предложение. За мен беше очевидно, че не мога да го приема. Не възнамерявах да се откажа от капитанската лента само защото не исках да играя в мачове извън страната. Да се ​​възползвам от привилегията да остана в Португалия не би било добър пример.



В крайна сметка треньорът се съгласи с моята гледна точка.



На този разговор присъстваше Симао Коутиньо, спортният директор на „Ал Насър" – човекът, пред когото настоящият треньор се отчиташе през целия предходен сезон и един от отговорните за привличането му в клуба през 2025 г.

В навечерието на лагера треньорът дойде в дома ми в Лисабон по собствена инициатива за нов разговор. Разговорът премина спокойно и всичко, договорено през август, остана в сила.



Играх в мача на „Алваладе" и въпреки че бях сменен, не направих проблем от това. Сам предадох капитанската лента на Бруно Фернандес, без дори да подозирам, че може би правя последните си стъпки като играч и капитан на националния отбор. В онзи ден за мен най-важна беше победата ни. Да печелиш винаги е хубаво, а когато е в Португалия и за страната ми – още по-хубаво.



По време на обяда в деня на мача в Норвегия един от помощник-треньорите дойде при масата, на която се хранеше отборът, и ме уведоми, че треньорът иска да разговаря с мен.



За моя пълна изненада треньорът ме попита дали съм в състояние да изиграя 30 минути. Бях напълно съсредоточен върху физическото си възстановяване, бях заедно със съотборниците си както винаги и смятах, че няма да играя в този мач. Без никакъв проблем.



Тази молба излизаше извън рамките на плана ми за физическо възстановяване и тренировки – тъй като трябваше да играя едва на 4-ти на „Драгао" – но, разбира се, се съгласих. Той отвърна, че трябва да бъда готов, защото ще играя 30 минути.



Останалото е известно на всички. Загрявах още от почивката между полувремената, наблюдавах как минават минутите, но така и не бях пуснат в игра.

Треньорът ме излъга.