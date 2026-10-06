Кралицата на слалома Микаела Шифрин се фокусира върху други 2 дисциплини

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Двукратната олимпийска шампионка в слалома Микаела Шифрин променя фокуса си за новия сезон, насочвайки се към гигантския и супергигантския слалом, за да се предизвика и да изследва нови възможности.

Според американската красавица това не е свързано с намаляване на амбицията, а с желание да кара ски с удоволствие и любопитство към собственото си развитие. Сезонът ще започне на 24 октомври с гигантски слалом в Зьолден, Австрия.

Кралицата на ските и в частност на слалома има общо рекордните 110 победи в световната купа. 73 от тях са на слалом.

На гигантски има 22, а на супергигантски - 5.