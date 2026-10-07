Рибарски след успеха над Люксембург: Трябва да извадим позитивите от победата

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"Всяка победа е важна. Трябва да извадим позитивите от победата. Това може би е най-сладкият ми успех.

Това каза треньорът на България Атанас Рибарски след успеха 2:0 над Люксембург като гост в Лигата на нациите. С успеха нашите отлепиха от дъното, записвайки първа победа в турнира и събраха 4 точки, с което се намират на 3-о място.

Така нашите за първи път записаха победа с два или повече голове в официален турнир на УЕФА или ФИФА от 2007 г.

"Срещу Исландия ни липсваше владението на топката. Сега, срещу Люксембург, особено през първата част, ни се получиха нещата", каза треньорът на България.

"Искам да поздравя Балов (авторът на първия гол). Има огромен потенциал. Направи отлично първо полувреме. Познавам момчетата от тима до 19 и 21 г. Там има много момчета, с които България ще се гордее. Но все пак трябва да има положителни резултати.

Селекционерът на България коментира и оставянето на резервата скамейка на капитана Кристиан Димитров.

По негови думи той е имал проблем след мача с Исландия. Отделно е играл и много - без почивка в първите 3 мача.

"Стисна зъби. Затова забавихме и последната смяна (Димитров се появи в игра в края на срещата)", коментира Рибарски.