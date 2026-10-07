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Краев: Излизахме без план и тактика при предния треньор

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Андриан Краев Снимка: Startphoto.bg

Националът Андриан Краев се изказа доста остро и негативно спрямо работата на доскорошния национален селекционер Александър Димитров. Полузащитникът обяви, че при временния селекционер Атанас Рибарски, който замеси напусналия след двата срамни резултата негов колега - загуба от Люксембург и равенство с Естония, отборът има облик. А при Димитров - без идея.

"В първите два мача излизахме без план, без тактика. Излизахме просто и очаквахме да се сбием и така да победим, а нямахме ясна идея за играта", каза още Краев след първата ни победа в Лигата на нациите - 2:0 в гостуване на Люксембург. Така нашите са с актив от 4 точки и са трето място преди последните 2 срещи от група 4 дивизия C на турнира.

Андриан Краев
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