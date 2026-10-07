Капитанът Илия Груев благодари на Рибарски и щаба му: Казаха ни точно какво да правим

Дебютиралият като титулярен капитан на националния отбор футболист №1 за 2025 г. Илия Груев акцентира върху ролята на временния селекционер Атанас Рибарски и неговия щаб за победата с 2:0 при визитата на Люксембург в мач от Лигата на нациите. С нея халфът на "Лийдс" и колегите му показаха, че ако не отлепят ютията от дъното, поне тя не изглежда вовеки закотвена там.

"Искам да благодарим на треньорския щаб, без тях тази победа щеше да е много трудна. С позитивно настроение, без напрежение, треньорът ни каза точно какво да правим, искахме да изнасяме топката, да играем комбинативен футбол. Трябва и малко късмет и го имахме.

Заслужено спечелихме с 2:0. Имахме ясни указания и започнахме да играем със самочувствие.

За футболистите е по-лесно когато знаят какво трябва да правят, без страх да грешим. Свалям шапка на нашия отбор, горд съм, че спечелихме.

Горд съм като капитан да водя отбора. Днес се видя, че можем, имаме още два мача, в които ще дадем всичко от себе си, за да имаме позитивни резултати", сподели Груев.

Рибарски бе преназначен от юношите на България до 19 г. след оставката на предходния селекционер Александър Димитров. Той я подаде след 0:0 с Естония в Пловдив.

Предстои да се разбере дали Рибарски ще води националния и в ноемврийските мачове (с Исландия в София на 13-и и гостуване в Естония на 16-и), но не само от изказването на Груев се усети, че играчите имат доверие на временния наставник и играят за него.