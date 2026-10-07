Меси се сбогува с Аржентина с гол и две асистенции

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Капитанът на Аржентина Лионел Меси изигра своя прощален мач за националния отбор с 3:0 срещу Бенин в приятелска среща в Буенос Айрес.

85 000 фенове претъпкаха стадион "Мунисипал" заради идола си. 39-годишният нападател на "Интер Маями" не успя да сдържи сълзите си по време на бурните овации, които настъпиха още в 10-ата минта, когато съдията изненадващо прекъсна мача, за да бъде почетена "десетката".

В 48-ата минута капитанът центрира от корнер и Николас Отаменди, за когото това също бе бенефис, вкара топката с глава в мрежата за 1:0.

13 минути по-късно Меси записа втората си асистенция, след като намери младата надежда Нико Пас, който с фалцов удар удвои преднината на домакините.

В 70-ата минута, когато Аржентина получи правото да изпълни дузпа за нарушение срещу Агустин Хиай, Меси вкара с удар в горния ъгъл.

Защитникът на ЦСКА Тамиму Уору започна като титуляр в състава на Бенин. Той направи и дузпата за попадението на Лео. Малко след това бе сменен.

След последния съдийски сигнал небето над Буенос Айрес бе озарено от пищна заря, а Меси бе вдигнат на ръце от своите съотборници.

"Да представям Аржентина е най-хубавото нещо. Дадох всичко за тази фланелка и никога не се предавах. Дойде време да си тръгна, но ще остана фен на този отбор завинаги", сподели развълнуваният Меси в последното си официално обръщение на терена.

Меси приключи с националния отбор на Аржентина с 208 мача и 126 гола (най-много от всички в Южна Америка) и 67 асистенции (световен рекорд).