Дани Карвахал ще рита в "Хетафе"

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"Хетафе" финализира трансфера на защитника Дани Карвахал. За предстоящия договор съобщи Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Двете страни вече са изпълнили всички необходими формалности и се очаква официално потвърждение на сделката в близко бъдеще.

"Хетафе" постигна устно споразумение за подписване с Дани Карвахал. Медицинските тестове са приключили и клубът е готов да обяви подписването", твърди трансферният гуру Романо.

Карвахал игра за "Реал" от 2013 до 2026 г. С "белите" испанецът спечели Шампионската лига на УЕФА шест пъти.

34-годишният защитник, които някои свързваха с трансфер в ЦСКА, получаваше в гранда от Мадрид по 200 000 евро на седмица (около 10 млн. евро годишно). В "Хетафе" ще прибира пет по-малко пари, но много повече от българските футболни стандарти.