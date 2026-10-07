Бразилски национал от "Реал" пак отива под наем през зимата

Нападателят на "Реал" Ендрик може временно да смени клуба си през предстоящия зимен трансферен прозорец. Според испанското издание La SER, бразилският национал сериозно обмисля да напусне отбора под наем през януари.

Причината за това евентуално решение е оценка на собствените му перспективи: играчът смята, че "няма да получи достатъчно игрово време в Мадрид". "Астън Вила" се смята за водещ претендент за подписване с нападателя под наем.

Ендрик се присъедини към "Реал" през лятото на 2024 г. През този период 20-годишният бразилски нападател изигра 34 официални мача за гранда от Мадрид, отбелязвайки седем гола и давайки една асистенция. Той прекара втората половина на миналия сезон под наем в "Лион". В 19 мача във Франция нападателят отбеляза осем гола и даде седем асистенции.