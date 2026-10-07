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"Байерн" вади 80 млн. евро за Дани Олмо

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Дани Олмо Снимка: Клубен сайт на "Барселона"

"Байерн" е готов да плати 80 милиона евро за халфа на Барселона и испанския национален отбор Даниел Олмо, съобщава El Nacional.

Ако каталунците върнат Жоао Феликс и игровото време на Олмо намалее, "Байерн" ще увеличи офертата си за играча. В момента Олмо иска да остане при каталунците, но "Барса" сериозно ще обмисли оферта от 80 милиона евро.

Олмо се присъедини към "Барселона" през август 2024 г. от "РБ Лайпциг". През този сезон 28-годишният испански халф е участвал в осем мача във всички състезания, отбелязвайки три гола.

Transfermarkt оценява халфа на 60 милиона евро.

Дани Олмо

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