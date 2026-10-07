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https://www.24chasa.bg/sport/article/23689765 www.24chasa.bg

Новак Джокович стана 7-кратен шампион на China Open

КМГ

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СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 6 октомври, по време на финала на мъжкия сингъл на China Open 2026, Новак Джокович победи Алекс де Минор и спечели титлата, ставайки 7-кратен шампион на China Open. Това е седмият път, в който Джокович вдига трофея, както и първата му титла от тура за сезона и 102-рата в кариерата му. Прави впечатление, че след този мач Джокович записа 34 поредни победи в China Open и рекордът му без загуба в турнира продължава.

СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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