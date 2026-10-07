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https://www.24chasa.bg/sport/article/23689811 www.24chasa.bg

Енчо Керязов награди българските медалисти от световното по кикбокс в Йезоло

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СНИМКА: Министерство на спорта

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов награди българските медалисти от световното първенство по кикбокс за деца, кадети, юноши и девойки в Йезоло, съобщиха от спортното министерство. 

Българските представители завоюваха общо 75 медала на планетарния шампионат – 18 златни, 17 сребърни и 40 бронзови отличия. Със спечелените медали страната ни зае пето място в отборното класиране.

СНИМКА: Министерство на спорта
СНИМКА: Министерство на спорта

Министър Керязов поздрави състезателите за успешното им представяне и изказа благодарност към ръководството на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай за работата с подрастващите спортисти.

Президентът на БККМТ Марио Иванов заяви, че благодарение на подкрепата от страна на Министерството на младежта и спорта е станало възможно България да запише толкова успешно участие на планетарния шампионат.

СНИМКА: Министерство на спорта
СНИМКА: Министерство на спорта

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