Гонзо излетя преди изгрев слънце от Люксембург за Берлин по важни дела

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо трябваше да замине днес още преди изгрев слънце - в 4,00 часа, от Люксембург, където националите биха 2:0 в мач от Лигата на нациите, за Берлин по важни дела.
Той ще участва в среща на 55-те членки на УЕФА в столицата на Германия.
На нея ще се обсъжда кандидатура за президент на ФИФА, която да се изправи срещу Джани Инфантино. Крайният срок за номинации на 18 ноември.
Президентските избори на световната централа ще се проведат на 18 март догодина в Рабат, Мароко, като делегати от всички 211 членуващи във ФИФА асоциации имат право на глас.