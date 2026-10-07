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https://www.24chasa.bg/sport/article/23690775 www.24chasa.bg

Гонзо излетя преди изгрев слънце от Люксембург за Берлин по важни дела

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Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо трябваше да замине днес още преди изгрев слънце - в 4,00 часа, от Люксембург, където националите биха 2:0 в мач от Лигата на нациите, за Берлин по важни дела.

Той ще участва в среща на 55-те членки на УЕФА в столицата на Германия.

На нея ще се обсъжда кандидатура за президент на ФИФА, която да се изправи срещу Джани Инфантино. Крайният срок за номинации на 18 ноември.

​Президентските избори на световната централа ще се проведат на 18 март догодина в Рабат, Мароко, като делегати от всички 211 членуващи във ФИФА асоциации имат право на глас.

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