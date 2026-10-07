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https://www.24chasa.bg/sport/article/23690827 www.24chasa.bg

Загуби за българите на световното по джудо в Баку

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Георги Граматиков

Българските състезатели Йоана Манова, Георги Граматиков и Христо Вълков загубиха първите си срещи в днешния ден на световното първенство по джудо в Баку (Азрбайджан~.

В категория до 63 килограма Манова отстъпи пред двукратна световна вицешампионка и бронзова медалистка от олимпиадата в Токио през 2021-а Катрин Бошмен-Пинар (Канада) с "ипон".

При 83-килограмовите мъже Георги Граматиков претърпя поражение с "юко" от Гаджимурад Омаров (ОАЕ), а Христо Вълков загуби от Вюсал Галандарзаде (Азербайджан) с "ипон".

Георги Граматиков

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