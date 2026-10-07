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https://www.24chasa.bg/sport/article/23691068 www.24chasa.bg

В Турция: Монтела е уволнен!

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Винченцо Монтела Снимка: Ройтерс

Турският национален селекционер Винченцо Монтели вероятно ще трябва да напусне поста си. Както съобщават единодушно турските вестници "Фанатик" и "Милиет", Президентът на федерацията Ибрахим Хаджъосманоглу и ръководният орган на Турската футболна федерация са взели решение да уволнят италианеца.

Решението все още не е официално потвърдено.

Под ръководството на Монтела турският национален отбор преживя спортен срив след разочароващото си представяне на световното първенство, на което първи отпадна в групите.

Първите четири мача в Лигата на нациите бяха загубени, при голова разлика 2:11. Съперниците обаче са от най-висока класа - Белгия, Италия и Франция. Призивите за отстраняването на Монтела се засилиха още по време на паузата за националните отбори.

Монтела беше назначен през 2023 г. като наследник на германеца Щефан Кунц. Договорът му е с валидност до 2028 г. 52-годишният специалист е заставал начело на Турция в общо 40 мача до момента.

Винченцо Монтела Снимка: Ройтерс

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