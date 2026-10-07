1400 билета по 8 евро за феновете на "Левски" във Варна

„Черно море" отпусна 1400 билета на „Левски" за предстоящия мач от 11-ия кръг на българското първенство по футбол. Двубоят е насрочен за неделя, 11 октомври, от 17,30 часа на стадион „Тича" във Варна.

„Пропуските за срещата са с цена от 8 евро и се продават до изчерпване на количествата онлайн. В деня на мача билети ще се продават на каса пред сектора предназначен за привържениците на „Левски", която ще отвори два часа преди началото на срещата. Отпуснатите билети за „сини" привърженици са 1400", написаха от "Герена".