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Сестри Стоеви отвяха германки при старта на силния турнир във Вантаа

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Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

Стефани Стоева и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3 в схемата, постигнаха лесен успех над квалификантките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау (Германия) с 21:10, 21:11 за 33 минути на корта.

Сестрите доминираха изцяло в двубоя, а във втория кръг утре ще играят срещу победителките от мача между Фиона Халберг/Елин Йолинг (Швеция) и Мартина Корсини/Ема Пичинин (Италия).

Сестри Стоеви Снимка: facebook.com/StoevaSisters/

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