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https://www.24chasa.bg/sport/article/23691530 www.24chasa.bg

"Лубе" рекламира представянето на отбора с Алекс и Мони Николови

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Съставът на волейболния "Кучине Лубе" (Чивитанова), за който играят българските национали Алекс и Мони Николови , ще бъде представен официално пред феновете на 12 октомври, съобщават от италианския клуб.

Събитието в зала "Евросуоле Форум" ще се проведе в 20,45 часа местно време. "Лубе" го рекламира с визия, на която са Алекс, Мони и Джования Мария Гарджоло.

Двамата братя, сребърни медалисти с държавния ни тим от световното в Манила миналата година, се събраха и в един клубен отбор, след като Мони пристигна от руския "Локомотив" (Новосибирск) и подписа до 2029-а. Договорът на Алекс е също дотогава, а той е в Чивитанова от 2022-а.

Седемкратният шампион на Италия започва участието си в новото първенство на 17 октомври като гост на "Верона".

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