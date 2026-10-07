№1 на България Елизара Янева обърна румънка в Бургас

Ракета №1 на България Елизара Янева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис за жени от категория W50 в Бургас. Надпреварата с награден фонд 40 000 долара се провежда на кортовете на ТК „Авеню".

Янева преодоля на старта на основната схема румънката Джулия Сафина Попа след обрат с 4:6, 6:4, 6:2 за два часа и 16 минути. След като отстъпи в първия сет, Елизара Янева поведе с 4:2 във втория и го спечели с 6:2, а в третата част взе аванс от 3:1 и впоследствие приключи мача с три поредни гейма на сметката си.

Следващата противничка на националката ще бъде Соня Женихова (Германия), която отстрани друга българка - Валерия Гърневска.