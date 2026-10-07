За първи път в баскетболната история на Пловдив: "Локомотив" започва участие в основната фаза на ФИБА Къп

През изминалия сезон отборът спечели Купата на ББЛ, регионалната титла и абсолютното първенство

Пловдивският баскетбол излиза на европейската сцена. Днес БК "Локомотив" Пловдив ще се изправи срещу ВЕФ Рига в първия си мач от редовната фаза на FIBA Europe Cup. Домакинът е 12-кратен шампион на Латвия и един от най-утвърдените клубове в страната.

"Черно-белите" са първия отбор от града под тепетата, който ще се състезава в основната фаза на турнира ФИБА Къп. Пловдивчани са част от група H, където ще срещнат още CSM CSU Raiffeisen Oradea, Fribourg Olympic, Mykonos и Neftchi. В редовната фаза на надпреварата участват 48 отбора, разпределени в осем групи.

"ВЕФ" Рига е сред големите имена в латвийския баскетбол. Клубът е създаден през 1958 г., а след възстановяването си през 2007 г. отново се превръща във водеща сила в страната.

Латвийският тим има 12 шампионски титли, спечелени в периода от 2011 до 2025 г. В последните години ВЕФ Рига е сред претендентите за върха в местното първенство, като паралелно трупа сериозен международен опит - през 2012 и 2013 г. достига до Топ 16 на Еврокъп, а през 2021 г. стига до Топ 16 на Шампионската лига на ФИБА.

Само преди два сезона пловдивският клуб играеше в Българската баскетболна лига. Проектът, започнал с фенска инициатива, премина изключително бързо през професионалните нива на българския баскетбол. През изминалия сезон "Локомотив" спечели Купата на ББЛ, регионалната титла и абсолютното първенство, което осигури промоцията в НБЛ.

В първия си сезон сред най-добрите пловдивчани надхвърлиха очакванията. Те завършиха редовния сезон на четвърто място с 19 победи и 11 загуби, достигнаха до финала за Купата на България и стигнаха до серията за шампионската титла. Сезонът приключи с драматичен пети мач за титлата, където пловдивчани загубиха с една точка от Балкан Ботевград.

Само 3 месеца по-късно "Локомотив" вече е сред участниците в редовната фаза на европейски турнир.

След две години пътят от ББЛ до Европа вече е факт. А първата спирка е Рига. Мачът започва в 19 часа българско време и може да бъде проследен онлайн.