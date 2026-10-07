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Въпреки победата в Люксембург България се смъкна на 90-о място в света

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Националите поздравяват феновете в Люксембург след победата. Снимка: БФС

Българският национален отбор се смъкна с 5 места в световната ранглиста на ФИФА и в новото издание е 90-и с 1262,57 точки.

В 4-те мача от Лигата на нациите нашите футболисти записаха загуби от Люксембург и Исландия, между тях реми с Естония и за финал биха с 2:0 в Люксембург.

В първите 2 срещи тимът ни бе воден от Александър Димитров, който подаде оставка.

Временен селекционер стана Атанас Рибарски, който водеше юношите до 19 г.

Световният и европейски шампион Испания остава начело в ранглистата с 2011,57 точки, втори е финалистът от мондиал 2026 Аржентина, а топ 3 допълва Франция.

От съперниците на България в Лигата на нациите най-предна позиция заема Исландия - 73-а.

Люксембург изпадна от топ 100 (вече е №101), докато Естония е на 122-о място.

Националите поздравяват феновете в Люксембург след победата. Снимка: БФС

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