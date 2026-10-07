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Националките до 19 г. паднаха 0:1 от Грузия в европейска квалификация в Албена

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Снимка: БФС

Националният отбор на България за девойки до 19 години загуби с 0:1 от Грузия в първия си мач от квалификациите за европейското първенство.

Двубоят се игра в Aлбена, като през първото полувреме двата състава не успяха да си отбележат гол.

Единственото попадение в срещата падна в 57-ата минута, когато А. Бучукури реализира за домакините и даде преднина на Грузия.
Селекцията на Ангел Славов продължи да търси изравнителен гол, но до края на срещата резултатът остана непроменен и Грузия се поздрави с минимален успех.

Следващият мач на българския тим в квалификационната група B2 е на 10 октомври от 11,00 часа срещу Армения.

Снимка: БФС

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