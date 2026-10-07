Рибарски може и да остане начело на България за следващите 2 мача

Атанас Рибарски може да води националите и в последните 2 мача от Лигата на нациите. Едно, че играчите го харесват заради отношението му, а и се показа като психолог, вдигайки тима за кратко време и връщайки му част от самочувстието с победата над Люксембург

А до момента и от БФС не са намерили друг. На всичкото отгоре няма и време за предстоящите срещи.

Със сигурност постоянен нов селекционер няма да е обявен до Нова година, разбра “24 часа”. Приоритет е намирането на чужденец. Първо обаче ще се чака да приключи Лигата на нациите, а после и да бъде изтеглен жребият за квалификациите за европейското. Съперниците си за него ще разберем на 6 декември.

Ако Рибарски не води националите за мачовете с Исландия в Пловдив и гостуване на Естония през следващия месец, то начело на тима ще е Тодор Янчев, който води младежите до 21 г., но техните изяви в квалификациите приключиха.