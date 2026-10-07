ЦСКА променя напълно трансферната политика

ЦСКА променя напълно трансферната си политика, която се опитваше да спазва. Вече ще се търсят играчи, които вършат работа, независимо от възрастта им. До момента имаше някакви ограничения, като бе направено изключение единствено за Стефано Сенси, който дойде по изричното настояване на Христо Янев. След това и Жан Филип Гбамен бе привлечен, без да изпълнява критерия за възраст.

Сега при Маркус Гиздол всичко се променя. Германецът вече е набелязал дясно крило, което липсва в момента в състава. Става въпрос за Карлош Мане, който е свободен агент и може да подписва по всяко време. Двамата са работили заедно в турския “Кайзери”.

Португалецът е на 32 години, но има и паспорт от Гвинея-Бисау.

Той е бивш младежки национал на Португалия, с която участва на олимпийските игри през 2016 г. и има и финал на световно за юноши.

Той е от школата на гранда “Спортинг” (Лисабон), за чийто първи отбор записва 92 мача, 14 гола и печели два пъти купата на страната, един път на лигата и един път суперкупата.

В кариерата си има и сериозен опит в Германия, където играе под наем за “Щутгарт” и “Унион”, като и с двата тима печели промоция за Първа бундеслига. След силен период в “Рио Аве” с 81 мача и 11 гола Мане прекарва пет сезона в “Кайзери”.

