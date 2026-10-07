Триумф и сълзи за сбогом на великия Лионел Меси (Снимки)

Триумф и сълзи! Това бе прощалният мач на Лионел Меси за аржентинския национален отбор срещу скромния африкански тим на Бенин.

Сълзите започнаха още от парада из Буенос Айрес, когато великият №10 едва ги сдържаше от борда на открития автобус със съотборниците си.

След това продължиха на стадион “Монументал”, претъпкан с над 85 хиляди зрители. И завършиха с прощалните думи на Лео към съотборниците му след победата с 3:0. И невероятното шоу с дронове, което направиха домакините.

Лионел Меси едва крие сълзите си, докато гледа със съотборниците си шоуто след мача.

За първи път след смъртта на баща му Хорхе на публично място се появи майката на звездата. Тя бе до съпругата му Антонела в ложата на стадиона. А на излизане преди мача Лео бе в компанията на тримата си синове.

След последния съдийски сигнал всички се объркаха. Реферът бе толкова развълнуван, че му подари картоните си. В миксзоната журналистите просто спряха да задават въпроси, а благодариха на Меси за невероятната му кариера. Един дори му подари иконка, благословена от папа Лъв ХIV, за здраве на него и близките му.

Фойерверки озариха небето над Буенос Айрес след последния съдийски сигнал.

В 10-ата минута мачът бе спрян, а капитанът на Бенин връчи подарък на Лео и благодарствено писмо от целия отбор за това, че точно срещу него е избрал да се прости с националния тим. Съперниците на Аржентина директно си признаха, че не им е било толкова важно да пазят Меси, а да участват в шоуто.

След 0:0 през първата част Меси направи всичко, което е правил през кариерата си. Първо изведе Николас Отоменди на празна врата. Двамата изкараха 17 години заедно и това бе и последният мач за Отаменди. След това асистира на Нико Пас, който е смятан за негов наследник. И когато изглеждаше, че ще остане без гол, се намеси защитникът на ЦСКА Тамиму Уоуру, който направи дузпа. И от нея Лео вкара 126-ия си гол в 208-ия мач с екипа на Аржентина.

Лео излезе със синовете си Тиаго, Матео и Чиро на терена за мача.

Единствено ФИФА реши, че не трябва да има празник, като още веднъж отказа на Аржентина да не дава повече фланелката с №10 в националния отбор заради Меси и Диего Армандо Марадона.

След мача Лионел присъства и на церемонията, на която получи титлата “почетен доктор” от Университета на Буенос Айрес. Той стана първият футболист с това звание в историята на образователната институция, която е най-престижната в Аржентина. Преди него титлата са получавали само учени и лекари.

Така един ден, когато се откаже от футбола, той ще може да преподава в университета.

Този ден не е далеч, като се очаква след приключването на сезона на “Интер Маями” Меси да сложи край на кариерата си.

Публиката на “Монументал” не забрави враждата с Великобритания и по време на прощаването с Лионел Меси. Имаше десетки плакати “Малвините са аржентински”. Така се наричат спорните с британците Фолкландски острови.

На световното заради подобен плакат, който бе поет от съотборниците на Лео, избухна невероятен скандал след победата над Англия и федерацията отнесе доста сериозна глоба от ФИФА.

Защитникът на ЦСКА Тамиму Уоуру (номер 3) се прави, че пази аржентинеца по време на прощалния му двубой за националния отбор на Аржентина.

Лионел Меси вкарва последния си гол за аржентинския национален отбор от дузпа срещу Бенин.

ПОСЛАНИЕТО НА ЛЕО

Не ми остана нищо повече, освен да благодаря на тази фланелка. За 20 години дори през трудните моменти не се спрях, продължих да се боря, да натискам, да давам всичко от себе си. Защото исках да съм тук.

Да не идвам тук, на този стадион, и да не бъда в националния отбор на Аржентина, ще боли. Много. Ако зависеше от мен, щях да прекарам тук целия си живот. Да играеш за Аржентина, е най-хубавото нещо, което може да се случи.

Но е време да се откажа. Последното световно ни изстиска всичките заради това, през което трябваше да преминем.

Бяхме много близо да го спечелим отново. Но въпреки всичко, което бе казано за нас, няма нищо скрито-покрито. Мачът с Англия ни изтощи докрай, защото дадохме всичко от себе си.

Лео Меси се сбогува с феновете.

Спечелихме световната титла, Копа Америка, Финалисима... Благодарен съм за всичко, което преживях с този отбор.

За да достигнеш до върховете, ти трябва силен отбор. И това откриваш в най-трудните моменти, през които трябва да преминеш.

Заради това към моите съотборници: Благодаря ви! Те ми помогнаха да сбъдна мечтите, които имах още като дете. Те ми помогнаха да стана световен шампион. До мен имах воини.

Тази подкрепа трябва да продължи. Ще дойдат трудни времена. И точно в тези трудни времена този отбор трябва да се подкрепи най-силно.

Трябва да сме силни, да сме обединени. Защото винаги ще има хора, които искат националният отбор да губи. И не трябва да им доставяме това удоволствие.

Ще ми липсвате всички безкрайно много. Но винаги ще бъда до вас. Ще подкрепям тези момчета, както и тези, които ще дойдат след тях.

Първият човек, за когото си мисля в този момент, е татко.

Ще ми липсва да играя тук. Толкова много. Обичам ви всички. Горд съм да съм аржентинец.

Тръгвам си благодарен, горд и спокоен. Благодаря ви!