Черен пазар на номера за маратона

Интересът към маратона на София е толкова огромен, че в социалните мрежи вече върви черен пазар за стартови номера. Там се вихри усилена продажба на завишени цени, като вече има и изгорели бегачи.

Вероятно някои от закъснелите за регистрация се чудят как да се докопат до стартов номер, а по-предприемчиви предлагат такива.

Един от бегачите се оплаква, че е платил 25 евро за номер на 10 километра, но кодът за него не се отваря. Разбира се, продавачът вече отдавна не отговаря. Има дори и специални групи, които са създадени единствено за препродажба на стартови номера.

Тазгодишното издание на маратона е този уикенд, като отдавна са подобрени всички рекорди и вече се доближаваме до някои елитни състезания в Европа.

В четвъртък ще бъдат представени и посланиците на състезанието, като един от тях е олимпийският медалист в алпийския сноуборд Тервел Замфиров. Ще се бяга по утвърденото трасе към “Люлин”.

