Появи се първи конкурент на Инфантино за ФИФА, пак е швейцарец

Бившият швейцарски защитник на „Тотнъм" Рамон Вега заяви, че възнамерява да се кандидатира на изборите за президент на ФИФА догодина срещу своя сънародник Джани Инфантино, превръщайки се в първия кандидат, който публично обявява амбицията си да се изправи срещу настоящия ръководител, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Инфантино, който се стреми към преизбиране през март, е изправен пред нарастваща опозиция след неуспешния си опит през юли да привлече частни инвеститори в ново търговско дружество на ФИФА - притежаващо права, свързани със състезания като Световното първенство.

55-годишният Вега е играл за националния отбор на Швейцария в периода 1993–2001 година, а клубната му кариера включва престои в „Каляри", „Тотнъм", „Селтик" и „Уотфорд". Той печели Купата на лигата в Англия с „Тотнъм" през 1999 година, а по-късно помага на „Селтик" да постигне требъл на вътрешната сцена през сезон 2000/2001, триумфирайки с титлата, Купата на Шотландия и Купата на местната лига.

Миналия месец Швейцарската футболна асоциация стана поредната национална организация, оттеглила подкрепата си за кандидатурата на Джани Инфантино за нов мандат като президент на ФИФА. Този ход бе пореден удар за 56-годишния функционер, след като футболните асоциации на Англия, Уелс, Франция, Сърбия и няколко други европейски държави вече бяха оттеглили подкрепата си преди изборите.

Рамон Вега е първият кандидат, който публично потвърждава намерението си да се изправи срещу Инфантино. Той и преди е обмислял кандидатура за президентския пост във ФИФА - през 2015-а, 2019-а и 2022 година.

„Футболът не принадлежи на президенти, конфедерации или администратори. Футболът е по-велик от всяка длъжност, всяка личност или всяка институция. Това е играта на хората и тя принадлежи на всички: състезатели, треньори, съдии, привърженици, доброволци, клубове, лиги, асоциации и общности, които вдъхват живот на футбола. Настоящото ръководство деморализира играта. Слабото управление накърни авторитета на ФИФА и подкопа доверието в световното футболно семейство. Трябва да спрем ескалацията на този конфликт", коментира още той.