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Две българки свирят световни квалификации

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Християна Гутева

Двете ни международни съдийки - Христиана Гутева и Кристина Георгиева, получиха наряди за плейофите в световните квалификации при жените.

Георгиева е на Косово - Латвия с помощници Лилия Думбалакова и словачката Александра Въргова. Германката Анжелика Зьогер е четвърти арбитър. Димитър Димитров е ВАР, а му помага Рием Хюсеин (Гер). Съдийски наблюдател е Снежана Фочич (Хърватия), а делегат - Бартош Ласки (Полша).

Гутева е назначена на Чехия - Шотландия, като ще ѝ помагат Павлета Рашкова и Мария-Йоанна Василева. Йелена Йермолаева от Латвия е четвърти, а ВАР е за белгийците Берт Пут и Ела де Врийс. Кристина Бабадац от Румъния е съдийски наблюдател, а Наташа Йоксимович от Сърбия е дежурен делегат.

Администраторът на националния мъжки тим Божил Грозданов пък е делегат да двубоя Унгария - Нидерландия.

Християна Гутева

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