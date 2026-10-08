Световната борба Международната праща съгледвач за общото събрание у на 17 октомври

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Международната федерация по борба е силно притеснена за ситуацията в българската и заради това Ненад Лалович ще изпрати специален съгледвач на общото събрание на 17 октомври. След това той трябва да докладва лично на президента как е протекъл конресът, за да се знае как да се процедира по-нататък.

Реално при загуба на сегашното ръководство, начело със Станка Златева, се говори, че работата на федерацията ще бъде блокирана от жалби, както стана традиция в родния спорт през последните години. Точно заради това Лалович иска да има информация дали всичко е минало нормално.

Общото събрание бе свикано от съда, след като упрвителният съвет за втори път хвърли подписката на клубовете в коша за боклук. Дори някои, които я подкрепиха, бяха изхвърлени от федерацията.

През последните дни обаче управителният съвет практически се разпадна.

От 12 членове напуснаха Георги Мърков, Иво Ангелов, Георги Калчев и Тодор Ангелов. Точно Ангелов е кандидатът на опозицията за председателския пост на извънредното общо събрание. Другият е бившият ни шампион, съдия и сега успешен треньор Мирослав Гочев.

Уволнен бе и генералният секретар Белчо Горанов, който уж изтеглил жалбата на Златева срещу избора на Весела Лечева в БОК, което след това се оказа, че сама е направила през адвоката си.

Всички при напускането обявиха, че им е писнало от интриги и войни, които се водят, откакто Станка Златева пое властта.

На този фон се стигна до плачевна ситуация в спорта.

За първи път, откакто имаме женски отбор, ще бъдем само с една представителка на световното в Алмати, което стартира на 24 октомври. Това е Биляна Дудова, която е възпитаничка на Мирослав Гочев при 62-килограмовите.

При наличието на олимпийски шампион - Семен Новиков, и европейски - Кирил Милов, на първенството при класиците ще се разходят двама. Това са Димитър Георгиев (72) и Стоян Кубатов (77).

Най-добрите класици обаче са в ЦСКА и сегашната управа не иска състезателите на Гриша Ганчев да представляват България.

