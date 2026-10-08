Национал пропътува над 12 000 км и не игра

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Единствено Андреа Христов не записа нито секунда игра от селектирани полеви играчи за първите 4 мача от Лигата на нациите.

Нито Александър Димитров, който го повика, нито Атанас Рибарски го пуснаха в игра.

И излиза, че бранителят е прелетят около 12 000 км само за да тренира със сънародниците си. Същото важи и за останалите ни двама вратари - Алекс Божев и Димитър Митов, но при тях изминатото разстояние е доста по-малко.

Христов играе за втородивизионния “Визела” в Португалия. Разстоянието до София, където е кацнал, е около 2500 км. Оттам до Рейкявик е 3700 км.

Разстоянието от исландската столица до Люксембург е около 2300 км. Прибиране до София е още 1500 км. А от България до Португалия остават още 2500 км.

Иначе 5-6 души от отбора не се прибраха с чартърния полет към София. Илия Груев, Стефан Велков, Здравко Димитров, Кристиян Балов и др. Тръгнаха директно от Великото херцогство към клубните си отбори.

Президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо, който предвожда делегацията ни, също не пътува на връщане. Шефът на родния футбол и Добрин Гьонов, зам. изпълнителен директор на централата, рано сутринта в сряда поеха за Берлин, където има среща на всички членки на УЕФА.