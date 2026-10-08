468 бебета в Перу се казват Холанд

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Манията по норвежката голова машина Ерлинг Браут Холанд, обзела Перу по време на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през изминалото лято, продължава да набира сила.

По последни данни вече цели 468 новородени деца в южноамериканската държава носят името Холанд. 91 от тях се казват дори Ерлинг Холанд.

Чудесното представяне на Норвегия с Холанд в главната роля му донесе огромна слава в Перу. Тя бе засилена и от станалото марково празнуване на норвежците след победа с имитация на гребане като препратка към предците на скандинавците - викингите и техните лодки.

Холанд и компания стигнаха до 1/4-финал на мондиала, където нещастно отпаднаха от Англия. Преди това обаче те елиминираха Бразилия с 2 гола на Холанд.

