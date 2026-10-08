Роналдо към Меси: Историята, която написа, ще живее вечно

Историята, която нападателят Лионел Меси написа с националния отбор по футбол на Аржентина, ще живее вечно, заяви португалската звезда Кристиано Роналдо.

Преди ден геният изигра последната си среща с представителния тим на южноамериканците - 3:0 срещу Бенин. В двубоя нападателят отбеляза гол и направи две асистенции.

„Лео, ти се бори толкова години за страната си и за история, която ще живее вечно. Цялото ми уважение към това, което постигна с националния отбор на Аржентина. Прегръдки", написа Роналдо в секцията за коментари към писмото на Меси, посветено на прощалния му мач с националния отбор, публикувано на профила му в Инстаграм.

39-годишният Меси играе за "Интер Маями" от 2023 година. В Европа аржентинецът е носител екипите на "Пари Сен Жермен" и "Барселона", където спечели четири пъти Шампионската лига, три пъти суперкупата на УЕФА и три пъти световното клубно първенство. Нападателят е шампион на мондиал (2022), двукратен вицешампион на света (2014, 2026), олимпийски шампион (2008) и двукратен носител на Копа Америка (2021, 2024). Меси държи рекорда за най-много награди „Златна топка" - осем.

Нападателят е изиграл 208 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 126 гола. Той държи рекорда на националния отбор за всички времена и в двете категории. Меси е участвал на шест световни първенства.