Пак бой между играчи в "Реал"

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Според испанското радио "Кадена Сер" в "Реал" (Мадрид) отново има сериозни проблеми с дисциплината.

Напрежението в съблекалнята остава високо въпреки завръщането на треньора Жозе Моуриньо през лятото.

Израз на това е, че двама неназовани играчи на "Реал" са се сбили в съблекалнята, твърди радиото, напомняйки за същия инцидента между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде миналата година.

Моуриньо пък е поискал от Килиан Мбапе да бъде по-дискретен в личния си живот, за да намали медийното напрежение около отбора.

Звездният нападател получи контузия в националния на Франция, но вместо да се лекува бе спипан в нощен клуб.