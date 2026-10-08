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https://www.24chasa.bg/sport/article/23697496 www.24chasa.bg

Пак бой между играчи в "Реал"

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Жозе Моуриньо с помощниците си Снимка: Ройтерс

Според испанското радио "Кадена Сер" в "Реал" (Мадрид) отново има сериозни проблеми с дисциплината.

Напрежението в съблекалнята остава високо въпреки завръщането на треньора Жозе Моуриньо през лятото.

Израз на това е, че двама неназовани играчи на "Реал" са се сбили в съблекалнята, твърди радиото, напомняйки за същия инцидента между Орелиен Чуамени и Федерико Валверде миналата година.

Моуриньо пък е поискал от Килиан Мбапе да бъде по-дискретен в личния си живот, за да намали медийното напрежение около отбора.

Звездният нападател получи контузия в националния на Франция, но вместо да се лекува бе спипан в нощен клуб.

Жозе Моуриньо с помощниците си Снимка: Ройтерс

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