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Жената на Лео Меси: Колко прекрасно беше да те видя заобиколен от такава любов

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Антонела със синовете Тиаго и Матео Снимка: Ройтерс

Съпругата на Лионел Меси - Антонела Рокуцо, с която имат трима синове, пусна емоционален пост повод оттеглянето на нападателя от националния отбор на Аржентина.

"Има вечери, които определят целия живот. Тази беше точно такава. Колко прекрасно беше да те видя заобиколен от такава любов, да видя толкова много хора да ти благодарят и да ти връщат всичко, което си им дал през годините.

Ти заслужи тази любов. Ти я спечели с характера си, смирението си, предаността си и сърцето, което винаги оставяше на терена с тази фланелка. Колко горда съм, че извървях този път до теб и колко трогателно беше да те видя да завършваш такава огромна глава от живота си. Благодаря ти, че ни научи толкова много! Обичаме те, винаги сме с теб!", написа Антонела.

Меси приключи кариерата си с трикратните световни шампиони при победата с 3:0 над Бенин във вълнуващ приятелски мач, игран в Буенос Айрес.

Антонела със синовете Тиаго и Матео Снимка: Ройтерс

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