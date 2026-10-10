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Цанко Цанков с премиера на филма "Мисия: Ламанш"

Пламена Цакова

[email protected]

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Цанко Цанков по време на премиерата на документалния филм "Мисия: Ламанш".

Документалният филм "Мисия: Ламанш", посветен на успеха на българския плувец Цанко Цанков, се появи на бял свят.

Клуб "Black & White" в столичния хотел "Милениум" се превърна в сцена за премиерата. Прожекцията бе посветена на преплуването на Ламанша, което Цанков постигна за 9 часа и 21 минути. 

На 23 август плувецът ни измина приблизително 35 километра в откритите води между Англия и Франция. Въпреки получените охлузвания и ужилвания от медузи, Цанко Цанков премина през едно от най-престижните изпитания в плуването на дълги разстояния и прибави поредната златна капка в шампионския си океан.

30-минутният филм представя всички предизвикателства, безброй емоции и усилия зад това ключово постижение в кариерата на Цанков.

Следващите прожекции на „Мисия: Ламанш" ще бъдат на 17 октомври - от 12:00 ч. в зала НХК, Бургас, както и от 18:00 ч. в читалище „Просвета", Поморие. Входът е свободен. 

 

Цанко Цанков по време на премиерата на документалния филм "Мисия: Ламанш".
Цанко Цанков и мениджърът му Ники Илиев, споделящи радостта от постигнатото по време на премиерата на филма.
Премиерата на "Мисия: Ламанш" събра редица специални гости, които уважиха събитието.
Цанко Цанков по време на премиерата на документалния филм "Мисия: Ламанш".
Цанко Цанков и мениджърът му Ники Илиев, споделящи радостта от постигнатото по време на премиерата на филма.
Премиерата на "Мисия: Ламанш" събра редица специални гости, които уважиха събитието.
Цанко Цанков по време на премиерата на документалния филм "Мисия: Ламанш".
Цанко Цанков и мениджърът му Ники Илиев, споделящи радостта от постигнатото по време на премиерата на филма.
Премиерата на "Мисия: Ламанш" събра редица специални гости, които уважиха събитието.

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