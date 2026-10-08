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Световният ни шампион за юноши Иван Иванов на 1/4-финал в Италия

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Иван Иванов Снимка: БФТенис

Световният ни шампион за юноши за миналата година Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

17-годишният български талант се наложи над представителя на домакините Мануел Маца с 6:3, 6:4.

За място на полуфиналите Иванов (№5 в схемата) ще играе срещу победителя от двубоя между номер 3 в схемата Лоран Локоли (Франция) и Габриеле Пенафорти (Италия).

Други българин - Димитър Кисимов, отпадна във втория кръг.

Шампионът на двойки от Australian Open отстъпи пред италианеца Габриеле Кривеларо с 0:6, 2:6.

Иван Иванов Снимка: БФТенис

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