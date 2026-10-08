70% в анкета поискаха Роналдо да не се връща в националния на Португалия

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Португалския вестник "А Бола" проведе анкета сред над 25 000 читатели след своеволното напускане на Кристиано Роналдо на националния отбор заради конфликт със селекционера "Жорже Жезус.

Над 70% от анкетираните смятат, че нападателят трябва да получи забрана за завръщане в тима. Близо 14% вярват, че кризата ще се разреши бързо, а малка част подкрепят алтернативни решения като назначаването му за играещ треньор или заставането зад позицията на футболиста.

Останалите гласове се разпределят между доверие към преговарящите страни и други мнения.