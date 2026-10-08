70% в анкета поискаха Роналдо да не се връща в националния на Португалия

Португалския вестник "А Бола" проведе анкета сред над 25 000 читатели след своеволното напускане на Кристиано Роналдо на националния отбор заради конфликт със селекционера "Жорже Жезус.
Над 70% от анкетираните смятат, че нападателят трябва да получи забрана за завръщане в тима. Близо 14% вярват, че кризата ще се разреши бързо, а малка част подкрепят алтернативни решения като назначаването му за играещ треньор или заставането зад позицията на футболиста.
Останалите гласове се разпределят между доверие към преговарящите страни и други мнения.