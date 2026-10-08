Сестри Стоеви с втора победа във Вантаа

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Стефани Стоева и Габриела Стоева записаха втора победа на двойки жени на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 във Вантаа (Финландия) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, които са поставени под номер 3 в схемата, надделяха без проблеми над италианките Мартина Корсини и Ема Пичинин с 21:10, 21:7 за 32 минути игра.

Вчера сестрите спечелиха и срещу квалификантките Щайн Кюсперт и Изабел Лохау (Германия).

Следващите съпернички на Стоеви ще бъдат победителките от мача между Леона Михалски (Германия)/Сайни Шулц (Дания) и петите поставени китайки Ли Цзин Бао и Цзъ Хан Цао.