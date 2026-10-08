Линдзи Вон заяви участие в световната купа

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Американската ски федерация обяви състава за сезон 2026/2027, в който попада и Линдзи Вон. Тя продължава възстановяването си след тежко падане на олимпийските игри в Милано/Кортина през февруари, довело до сложна фрактура на лявата тибия и серия от операции.

Въпреки че на 18 октомври ще навърши 42 години и при въпросния инцидент инцидент хирург спаси крака ѝ от ампутация, опитната скиорка е заявила участие.

Линдзи се завърна в ските през декември 2024-а след 6-годишно отсъствие и стигна до 7 подиума в 8 старта и 2 победи, въпреки че се състезаваше със скъсана кръстна връзка.