8 министри бягат на маратона, Тервел Замфиров - 10 километра

8 действащи министри ще бягат в маратона на София събота и неделя. Този на спорта Енчо Керязов, който ще даде началото на класическата дистанция от 42 километра, в събота ще тича на 5 километра.

Олимпийският медалист Тервел Замфиров, който е лице на фондацията "София - европейска столица на спорта" за тази година ще пробяга 10 километра.

Столична община въвежда организация на движението във връзка с "Маратон София 2026". От 09:30 ч. на 10.10.2026 г. за стартовете на 5 км масова дистанция и 10 км бягане ще се проведе по трасе със следния маршрут:

"Старт" пред Националната художествена галерия в посока бул. "Княгиня Мария-Луиза", надясно по бул. "Княгиня Мария-Луиза", около пл. "Лъвов мост", обратно по бул. "Княгиня Мария-Луиза" до бул. "Тодор Александров", пл. "Света Неделя", надясно по бул. "Витоша", наляво по ул. "Алабин", ул. "Ген. Гурко", наляво по ул. "Г. С. Раковски", надясно по бул. "Цар Освободител", наляво по бул. "Васил Левски" при Софийски университет "Св. Климент Охридски" до ул. "Оборище", наляво към Катедралата "Свети Александър Невски", към Народно събрание по ул. "15 ноември" и след това надясно по бул. "Цар Освободител" към финала пред площад "Княз Александър I".

От 09:30 на 11.10.2026 г. за стартовете на 21 км и 42 км бягането ще се проведе по трасе със следния маршрут:

"Старт" пред Националната художествена галерия в посока бул. "Княгиня Мария-Луиза", надясно по бул. "Княгиня Мария-Луиза", около пл. "Лъвов мост", обратно по бул. "Княгиня Мария-Луиза" до бул. "Тодор Александров", надясно по бул. "Тодор Александров" посока ж.к. "Люлин", надясно по бул. "Д-р Петър Дертлиев" с обръщане след 100 м и отново включване по бул. "Тодор Александров", обръщане в ж.к. "Люлин" на светофара пред "БИЛЛА" "Люлин" преди бул. "Панчо Владигеров" и обратно по бул. "Тодор Александров" посока центъра до пл. "Света Неделя", надясно по бул. "Витоша", наляво по ул. "Алабин", ул. "Ген. Гурко", наляво по ул. "Г. С. Раковски", надясно по бул. "Цар Освободител", наляво по бул. "Васил Левски" при Софийски университет "Св. Климент Охридски" до бул. "Княз Александър Дондуков", надясно по бул. "Княз Александър Дондуков" до моста "Чавдар", след това обръщане на ул. "Тодорини кукли" наляво в посока отново към моста "Чавдар" и бул. "Княз Александър Дондуков", наляво по бул. "Васил Левски", надясно след Паметника "Васил Левски" по ул. "Оборище", около Катедралата "Свети Александър Невски" към Народно събрание по ул. "15 ноември" и след това надясно по бул. "Цар Освободител" към финала пред площад "Княз Александър I".

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва: от 20:00 ч. на 08.10.2026 г. до 19:00 ч. на 11.10.2026 г. на паркинга на пл. "Княз Александър I" – 40 паркоместа – по 20 пакоместа от двете страни.

Забранява се влизането на пътни превозни средства, както следва: от 20:00 ч. на 09.10.2026 г. до 18:00 ч. на 11.10.2026 на бул. "Цар Освободител" в участъка между ул. "Княз Александър I" и ул. "Г. С. Раковски".

От 07:00 ч. до 13:00 ч. на 10.10.2026 г. по улиците, засегнати от трасето на късите дистанции на маратона, без това да се отнася за участъка между ул. "Г. С. Раковски" и бул. "Цар Освободител" до ул. "Княз Александър I", където забраната остава да важи до 18:00 ч. на 11.10.2026 г.

От 07:00 ч. до 15:30 ч. на 11.10.2026 г. по улиците, засегнати от трасето на основната дистанция на маратона, без това да се отнася за участъка между ул. "Г. С. Раковски" и бул. "Цар Освободител" до ул. "Княз Александър I", където забраната остава да важи до 18:00 ч. на 11.10.2026 г.