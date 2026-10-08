140 състезатели участваха на международното състезание с ролкови ски Купа „Ел Тепе"

Точно 140 състезатели взеха участие и във втория ден от международния старт по ролкови ски за Купа „Ел Тепе" в Банско. Атрактивната надпревара в свободен стил с интервален старт се проведе в района на „Бъндеришка поляна" и бе организирана перфектно от Българската федерация по ски, ски клуб „Ел Тепе" и община Банско, със съдействието на „Юлен" АД и Национален парк „Пирин". Сред гостите на купа „Ел Тепе" бе и вицепрезидентът на БФСки Георги Бобев.

Победителка при момичетата младша до 12 г е Елина Коева, Банско, а при момчетата Емил Каранов, Паничище 2009. Емелина Ранова, Паничище 2009 е първи при момичетата старша до 14 г, а №1 при момчетата в тази възрастова група е Евин Котирков, Ел Тепе. Симона Денинска е победи при девойките младша до 16 г, а при юношите първи е Георги Котирков, Ел Тепе. При девойките старша до 18 г победителка е Николета Джелепова, Александър Логистик, а при юношите в тази група спечели Максим Шушков, Паничище 2009. При мъжете победи Ставре Яда, Македония.

В Банско продължава международният лагер по ски бягане на ФИС, който се провежда за първи път в България и в него вземат участие представители на 9 държави.