Сърбин спря Ивайло Иванов на световното по джудо след 2 победи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ивайло Иванов постигна две победи, но загуби третата си среща в категория до 90 килограма на световното първенство по джудо за мъже и жени в Баку (Азербайджан).

Българинът надделя първо над 24-годишния унгарец Петер Шафрани с "вадзари", след което спечели и срещу Абдала Абделсамеа (Египет) с "юко". В третата си битка обаче Иванов отстъпи с "ипон" пред бившия световен и европейски шампион Неманя Майдов (Сърбия).

В петък на татамито излиза и последният представител на България на шампионата - Борис Георгиев (100 кг), който ще започне с двубой срещу 28-годишния бразилец Джовани Ферейра.