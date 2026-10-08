Нито един португалски национал не подкрепи разкритието на Роналдо в социалните мрежи

Нито един португалски футболист не хареса публикацията на Кристиано Роналдо, обясняваща самоотлъчката от националния на Португалия, съобщава вестник "А Бола" в четвъртък.

41-годишният нападател си тръгна от лагера, след като старши треньорът Жорже Жезуш реши да не го пусне на терена за мача срещу Норвегия от Лигата на нациите на 27 септември.

Роналдо публикува специално изявление, в което обвини селекционера, че е нарушил обещанията си и е казал нещо различно от това, за което двамата са се договорили по време на лична среща. Според Кристиано Жезуш го накарал да не се отказва след световното, а после го излъгал, че ще го пусне срещу Норвегия.

Публикацията на Роналдо в инстаграм събра над 18 милиона харесвания, докато във фейсбук получи 1,5 милиона реакции.