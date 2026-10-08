ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европарламентът обяви изборите в Русия за Държавна...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23699019 www.24chasa.bg

Нито един португалски национал не подкрепи разкритието на Роналдо в социалните мрежи

2964
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Нито един португалски футболист не хареса публикацията на Кристиано Роналдо, обясняваща самоотлъчката от националния на Португалия, съобщава вестник "А Бола" в четвъртък.

41-годишният нападател си тръгна от лагера, след като старши треньорът Жорже Жезуш реши да не го пусне на терена за мача срещу Норвегия от Лигата на нациите на 27 септември.

Роналдо публикува специално изявление, в което обвини селекционера, че е нарушил обещанията си и е казал нещо различно от това, за което двамата са се договорили по време на лична среща. Според Кристиано Жезуш го накарал да не се отказва след световното, а после го излъгал, че ще го пусне срещу Норвегия.

Публикацията на Роналдо в инстаграм събра над 18 милиона харесвания, докато във фейсбук получи 1,5 милиона реакции.

Кристиано Роналдо Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)