ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европарламентът обяви изборите в Русия за Държавна...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23699202 www.24chasa.bg

Контузиите на Цецо Соколов и японец от "Дея" отложиха контрола

Велизар Маджаров

928
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) СНИМКA: АВТОРЪТ

Планираният за петък контролен мач между "Локомотив Авиа" и "Дея Волей" в Пловдив отпада.

Причината са контузиите на Цветан Соколов и японския посрещач Косуке Хата, които все още се възстановяват.

"Искахме отлагане на контролата с няколко дни, но в същото време се оказа, че те имат планиран мач с гърци.

Цветан и японецът вече тренират на облекчен режим. Надявам се до дни да са готови за игра", призна пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея" д-р Александър Маджуров. Той разкри още, че бразилският център Витао, който беше пред освобождаване, заради физически проблеми засега остава в отбора.

Градските съперници "Дея" и "Нефтохимик" са се договорили за спаринг през идната седмица, преди турнира за

Суперкупата на България в залата на "Левски". На полуфинал "нафтата" среща ЦСКА на 17 октомври.

Бургаският отбор се подсили преди 24 часа с 37-годишният посрещач Тодор Вълчев, шампион с "Марек Ивкони" през 2012 година. През изминалия сезон носеше екипа на "Локомотив Авиа".

Бившият диагонал на националния ни отбор Цветан Соколов (вдясно) СНИМКA: АВТОРЪТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)