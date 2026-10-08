ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европарламентът обяви изборите в Русия за Държавна...

Времето София 25° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23699343 www.24chasa.bg

Никола Цолов пред дебют във Формула 1

3964
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Никола Цолов

Представящият се отлично в дебютен си сезон във Формула 2 Никола Цолов може се докосне до света на най-големите - Формула 1, още този сезон. Според специализираното издание PitLane24.com има голям шанс 19-годишният българин да бъде тестван от "Рейсинг Булс" в първата свободна тренировка за "Гран при" на Мексико на 30 октомври.

Преди повече от месец Цолов навъртя на пистата "Имола" в Италия около 700 км с болид на дъщерния отбор на "Ред Бул" в F1. Онази кола обаче беше от предишната регулаторна ера, докато петъчната сесия на пистата "Ерманос Родригес" в Мексико сити би осигурила реална представа за темпото на софиянеца с актуалната машина за 2026 г.

"Ръководството на "Ред Бул" иска да види Цолов зад волана на настоящия болид, преди да финализира плановете си за пилотския състав за следващия сезон и бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад", пише PitLane24.

Припомня се, че същият е бил подходът към Исак Хаджар, чийто път Цолов е поел.  Настоящият пилот на Формула 1 в екипа на "Ред Буд" също записа първата си петъчна тренировка с "АлфаТаури" в Мексико, докато още се състезаваше в F2 за "Хайтек".

Предвижда се Никола да бъде заедно с тима на "Рейсинг Булс" край пистата още за "Гран при" на САЩ в Остин в уикенда на 23-25 октомври, за да наблюдава работния процес на инженерите в реално време.

Два старта преди края на Формула 2 Никола Цолов в на второ място в генералното класиране. Преди уикенда в Азербайджан преди 2 седмици, българинът бе лидер. 

Никола Цолов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)